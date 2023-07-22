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Анчелотті відмовився від пропозиції із Саудівської Аравії

Італійському фахівцю пропонували багатомільйонну угоду,
Сьогодні 12:59 199 0
Анчелотті відмовився від пропозиції із Саудівської Аравії
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - AS.

Представник Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії робив пропозицію головному тренеру Реала Карло Анчелотті щодо роботи в одному з клубів місцевого чемпіонату.

Про це повідомляє AS.

Йому пропонували багатомільйонну угоду, але італійський фахівець категорично відмовив.

До власності Державного інвестиційного фонду входить низка клубів, у тому числі Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду.

Раніше президент Бразильської конфедерації оголосив про призначення Анчелотті головним тренером збірної.

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