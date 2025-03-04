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Легендарна Серена Вільямс стала співвласницею канадського баскетбольного клубу

Руслан Травкін — 4 березня 2025, 07:19
Легендарна Серена Вільямс стала співвласницею канадського баскетбольного клубу
Серена Вільямс
Instagram

Легенда жіночого тенісу американка Серена Вільямс стала співвласницею жіночого клубу Торонто Темпо, який у сезоні-2026 дебютує в WNBA.

Про це пише AP News.

Її партнером буде Ларрі Таненбаумом, голова компанії Kilmer Sports Ventures.

"Я рада оголосити про свою роль співвласниці першої канадської команди WNBA Торонто Темпо.

Цей момент стосується не лише баскетболу. Йдеться про демонстрацію справжніх цінностей та потенціалу спортсменок. Я завжди говорила, що жіночий спорт – це неймовірна можливість для інвестицій. Я рада співпрацювати з Ларрі та всією Канадою у створенні цієї нової франшизи", – заявила вона.

43-річна Серена дебютувала в професійному тенісі в 14 років на турнірі в Канаді в 1995 році. Вільямс виграла 23 титули на турнірах Великого шолома в одиночному розряді. Також вона здобула 14 титулів Гренд Слем у парному розряді разом із сестрою Венус. 

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна повернула собі звання першої ракетки України. 

баскетбол Серена Вільямс

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