Кабаєв змінив 7 ігровий номер у Динамо

За півзахисником Владиславом Кабаєвим закріплений 22-й номер

Джерело - УПЛ.

З'явилася заявка київського Динамо на сезон української Прем'єр-ліги 2023/24.

Про це повідомляє УПЛ.

За півзахисником Владиславом Кабаєвим закріплений 22-й номер, у минулому сезоні 27-річний українець виступав під 7-м.

Також номер змінив Богдан Лєднєв - із 70-го на 17-й.

Поки у заявці відсутній Андрій Ярмоленко, який раніше відмовився взяти 10-й у Миколи Шапаренка.

Раніше Динамо у закритому спарингу розгромило Аустрію Клагенфурт.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!