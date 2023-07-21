Кабаєв змінив 7 ігровий номер у Динамо

Джерело - УПЛ.
З'явилася заявка київського Динамо на сезон української Прем'єр-ліги 2023/24.
Про це повідомляє УПЛ.
За півзахисником Владиславом Кабаєвим закріплений 22-й номер, у минулому сезоні 27-річний українець виступав під 7-м.
Також номер змінив Богдан Лєднєв - із 70-го на 17-й.
Поки у заявці відсутній Андрій Ярмоленко, який раніше відмовився взяти 10-й у Миколи Шапаренка.
Раніше Динамо у закритому спарингу розгромило Аустрію Клагенфурт.
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