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Кабаєв змінив 7 ігровий номер у Динамо

За півзахисником Владиславом Кабаєвим закріплений 22-й номер
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Кабаєв змінив 7 ігровий номер у Динамо
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - УПЛ.

З'явилася заявка київського Динамо на сезон української Прем'єр-ліги 2023/24.

Про це повідомляє УПЛ.

За півзахисником Владиславом Кабаєвим закріплений 22-й номер, у минулому сезоні 27-річний українець виступав під 7-м.

Також номер змінив Богдан Лєднєв - із 70-го на 17-й.

Поки у заявці відсутній Андрій Ярмоленко, який раніше відмовився взяти 10-й у Миколи Шапаренка.

Раніше Динамо у закритому спарингу розгромило Аустрію Клагенфурт.

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