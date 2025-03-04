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Якби обидва були в праймі: Макгрегор назвав переможця бою Віталій Кличко VS Тайсон

Руслан Травкін — 4 березня 2025, 07:01
Якби обидва були в праймі: Макгрегор назвав переможця бою Віталій Кличко VS Тайсон
Конор Макгрегор
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Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор став автором опитування, хто з боксерів найкращий.

Журналісти Daily Mail назвали наступних бійців.

– Деонтей Вайлдер чи Даніель Дюбуа?

– Деонтей Вайлдер.

– Деонтей Вайлдер чи Френк Бруно?

– Френк Бруно.

– Френк Бруно чи Майк Тайсон?

– Майк Тайсон.

– Майк Тайсон чи Віталій Кличко?

– Майк Тайсон.

– Майк Тайсон чи Джордж Фрейзер?

– Джордж Фрейзер.

36-річний Макгрегор народився у Дубліні. За кар'єру в змішаних єдиноборствах Конор провів 28 боїв, у 22 з яких переміг.

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Нещодавно спортсмен отримав умовний термін за небезпечне керування автомобілем.

Бокс Віталій Кличко Майк Тайсон Конор Макгрегор

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