Якби обидва були в праймі: Макгрегор назвав переможця бою Віталій Кличко VS Тайсон
Конор Макгрегор
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор став автором опитування, хто з боксерів найкращий.
Журналісти Daily Mail назвали наступних бійців.
– Деонтей Вайлдер чи Даніель Дюбуа?
– Деонтей Вайлдер.
– Деонтей Вайлдер чи Френк Бруно?
– Френк Бруно.
– Френк Бруно чи Майк Тайсон?
– Майк Тайсон.
– Майк Тайсон чи Віталій Кличко?
– Майк Тайсон.
– Майк Тайсон чи Джордж Фрейзер?
– Джордж Фрейзер.
36-річний Макгрегор народився у Дубліні. За кар'єру в змішаних єдиноборствах Конор провів 28 боїв, у 22 з яких переміг.
Нещодавно спортсмен отримав умовний термін за небезпечне керування автомобілем.