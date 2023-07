Рома має намір підписати новий контракт з Дибалою

Найближчими днями відбудеться зустріч між агентом Пауло Дибали та керівництвом Роми для обговорення нового контракту гравця.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

На зустрічі обговорюватиметься 3-річна угода на 6 млн євро за сезон + бонуси.

Також Рома хоче, щоб у новому контракті не було відступних, які зараз є у чинному – 12 млн євро для іноземних клубів та 20 млн для команд Серії А.

