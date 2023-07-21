Рома має намір підписати новий контракт з Дибалою

Джерело - Чемпіон.
Найближчими днями відбудеться зустріч між агентом Пауло Дибали та керівництвом Роми для обговорення нового контракту гравця.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
На зустрічі обговорюватиметься 3-річна угода на 6 млн євро за сезон + бонуси.
Також Рома хоче, щоб у новому контракті не було відступних, які зараз є у чинному – 12 млн євро для іноземних клубів та 20 млн для команд Серії А.
Expected a meeting in the next days between Paulo #Dybala’s agent and #ASRoma to discuss the contract extension until 2026 with an increase in salary to 6M/year + bonuses. #Roma also want to delete the release clause (12M for foreign clubs and 20M for #SerieA clubs) #transfers https://t.co/dmKb6JKHU2— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 20, 2023
Нагадаємо, Рома зацікавлена у підписанні Мане.
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