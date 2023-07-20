Рома зацікавлена у підписанні Мане

Майбутнє гравця у Мюнхені є невизначеним

Джерело - RomaPress.

Вінгер Баварії Садіо Мане потрапив у сферу інтересів Роми.

Про це повідомляє RomaPress.

Майбутнє гравця у Мюнхені є невизначеним, і головний тренер Баварії Томас Тухель не заперечуватиме проти його продажу.

Зазначається, що в переході сенегальця зацікавлений наставник римлян Жозе Моурінью, якому після травми Теммі Абрахама потрібен футболіст, що може зіграти на декількох позиціях.

Повідомлялося, що Аль-Наср має намір підписати Мане.

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