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Обамеянг пройшов медогляд у Марселі

Лондонці готові відпустити форварда безплатно
Сьогодні 08:31 257 0
Обамеянг пройшов медогляд у Марселі
#Марсель, #П'єр-Емерік Обамеянг, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг успішно пройшов медогляд перед переходом у Марсель.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Перехід буде оформлено офіційно після того, як буде підписана угода про розірвання контракту з Челсі.

Лондонці готові відпустити форварда безплатно.

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