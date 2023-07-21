Обамеянг пройшов медогляд у Марселі

Джерело - Чемпіон.
Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг успішно пройшов медогляд перед переходом у Марсель.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Перехід буде оформлено офіційно після того, як буде підписана угода про розірвання контракту з Челсі.
Лондонці готові відпустити форварда безплатно.
Pierre Aubameyang has successfully completed medical tests as new OM player today. ⚪️🔵✔️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023
Deal to be official once documents for contract termination with Chelsea will be counter-signed. pic.twitter.com/WNxGuMC0s7
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