Обамеянг пройшов медогляд у Марселі

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг успішно пройшов медогляд перед переходом у Марсель.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Перехід буде оформлено офіційно після того, як буде підписана угода про розірвання контракту з Челсі.

Лондонці готові відпустити форварда безплатно.

Pierre Aubameyang has successfully completed medical tests as new OM player today. ⚪️🔵✔️



Deal to be official once documents for contract termination with Chelsea will be counter-signed. pic.twitter.com/WNxGuMC0s7