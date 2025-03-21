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Відомо, скільки часу захисник збірної України відновлюватиметься після травми

Денис Шаховець — 21 березня 2025, 13:15
Відомо, скільки часу захисник збірної України відновлюватиметься після травми
Олексій Сич

Правий захисник львівських Карпат та збірної України Олексій Сич буде відновлюватись близько місяця через травму, отриману в першому матчі плейоф Ліги націй проти національної команди Бельгії (3:1).

Про це повідомляє пресслужба Карпат.

У поєдинку з бельгійцями 23-річний оборонець замінив травмованого Юхима Коноплю, проте також отримав ушкодження на 56-й хвилині зустрічі.

Лікарі намагалися надати Сичу допомогу, однак гравець не зміг продовжити матч, його замінив Єгор Ярмолюк.

Попередній діагноз – пошкодження медіальної колатеральної зв'язки. Орієнтовний строк відновлення Сича – близько місяця.

Матч-відповідь між збірними України та Бельгії відбудеться у Генку в неділю, 23 березня. Початок о 21:45 за Києвом.

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