Відомо, скільки часу захисник збірної України відновлюватиметься після травми

Правий захисник львівських Карпат та збірної України Олексій Сич буде відновлюватись близько місяця через травму, отриману в першому матчі плейоф Ліги націй проти національної команди Бельгії (3:1).

Про це повідомляє пресслужба Карпат.

У поєдинку з бельгійцями 23-річний оборонець замінив травмованого Юхима Коноплю, проте також отримав ушкодження на 56-й хвилині зустрічі.

Лікарі намагалися надати Сичу допомогу, однак гравець не зміг продовжити матч, його замінив Єгор Ярмолюк.

Попередній діагноз – пошкодження медіальної колатеральної зв'язки. Орієнтовний строк відновлення Сича – близько місяця.

Матч-відповідь між збірними України та Бельгії відбудеться у Генку в неділю, 23 березня. Початок о 21:45 за Києвом.