Гофф встановила історичний рекорд для молодих тенісисток на турнірі в Маямі
Коко Гофф
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Коко Гофф (3, США), розгромивши Софію Кенін (46, США) у Маямі 6:0, 6:0, встановила історичне досягнення. Вона здобула найбільше перемог на хардових турнірах серії WTA 1000 серед тенісисток до 22 років – 57.
Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.
Гофф випередила на одну перемогу попереднього лідера – данку Каролін Возняцкі.
Також американка стала наймолодшою тенісисткою, яка не віддала своїй суперниці жодного гейму на турнірі в Маямі, з 2013 року, коли її співвітчизниця Медісон Кіз обіграла з двома "бубликами" Еллі Квік.
У наступному раунді змагань Гофф зустрінеться з грекинею Марією Саккарі (51).
Нагадаємо, що після першого кола турнір у Маямі залишили українки Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.