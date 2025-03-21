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Гофф встановила історичний рекорд для молодих тенісисток на турнірі в Маямі

Станіслав Матусевич — 21 березня 2025, 13:00
Гофф встановила історичний рекорд для молодих тенісисток на турнірі в Маямі
Коко Гофф
Getty images

Коко Гофф (3, США), розгромивши Софію Кенін (46, США) у Маямі 6:0, 6:0, встановила історичне досягнення. Вона здобула найбільше перемог на хардових турнірах серії WTA 1000 серед тенісисток до 22 років – 57.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Гофф випередила на одну перемогу попереднього лідера – данку Каролін Возняцкі.

Також американка стала наймолодшою тенісисткою, яка не віддала своїй суперниці жодного гейму на турнірі в Маямі, з 2013 року, коли її співвітчизниця Медісон Кіз обіграла з двома "бубликами" Еллі Квік.

У наступному раунді змагань Гофф зустрінеться з грекинею Марією Саккарі (51).

Нагадаємо, що після першого кола турнір у Маямі залишили українки Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.

Каролін Возняцкі Медісон Кіз Коко Гофф Miami Open WTA 1000

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