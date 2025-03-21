Колишній тренер клубу НФЛ постане перед судом за зберігання 2 тисяч інтимних фотографій студенток

Колишній помічник тренера Балтимор Рейвенс і Мічиганського університету Метт Вайс зламав облікові записи тисяч спортсменів коледжу, щоб зберігати інтимні фотографії та відео.

Про це повідомляє АP News. Деталі додає CNN.

Обвинувальний акт було подано до федерального суду в Детройті.

У 2023 році Вайс був звільнений з посади координатора нападу університету Мічиган після того, як він не співпрацював із розслідуванням щодо його доступу до комп’ютерів.

З 2015 по 2023 рік Вайс отримав доступ до баз даних понад 100 коледжів і університетів. Згідно з обвинуваченням, він отримав доступ до соціальних мереж, електронної пошти та облікових записів хмарних сховищ понад 2000 спортсменів.

"Вайс насамперед націлювався на спортсменок. Він націлювався на дівчат на основі їхньої шкільної приналежності, спортивної історії та фізичних характеристик. Його метою було отримати приватні фотографії та відео, які не призначені для поширення, окрім інтимних партнерів", – сказано в обвинувачувальному акті.

Після більш ніж десяти років роботи помічником тренера у Балтимор Рейвенс під керівництвом тренера Джона Гарбо Вайс переїхав до Мічигану, щоб працювати Джима Гарбо, брата Джона.

У січні 2023 року поліція провела обшук у його будинку в Енн-Арборі, незадовго до того, як його звільнили з Мічигану. Тоді він сказав, що співпрацює зі слідством і сподівається, що "це питання буде вирішено". Перша поява Вайса в суді за звинуваченнями не була визначена.

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