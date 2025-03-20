Ковентрі стала президенткою МОК – що це означає для України

Колишня плавчиня, дворазова олімпійська чемпіонка (2004, 2008) та міністерка молоді, спорту, мистецтв і відпочинку Зімбабве Кірсті Ковентрі стала новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету.

Чемпіон вирішив розібратися, ким є 41-річна Ковентрі та, що вона обіцяла напередодні виборів, що відбулися на 144-й сесії МОК у грецькому місті Коста-Наваріно

Кірсті Ковентрі є найтитулованішою африканською спортсменкою в історії Олімпіад та виграла 7 з 8 всіх олімпійських медалей Зімбабве.

41-річна плавчиня стала членом МОК ще у 2013 році. З 2018-го обіймає посаду міністра молоді, спорту, мистецтва та відпочинку Зімбабве в уряді Еммерсона Мнангагви, колишнього союзника диктатора Роберта Мугабе, який був очільником країни протягом 30 років.

Читайте також : Ковентрі стала першою в історії жінкою-президенткою МОК

Що обіцяє Керсті Ковентрі?

Програма Ковентрі зачіпає багато тем, ми ж виділили найважливіше:

1. Спортсмени.

У її програмі особлива увага приділяється роботі з атлетами. Кірсті планує надавати пріоритет психічному здоров'ю спортсменів та їхньому фізичному відновленню. Також серед цілей є зміцнення жіночого спорту та боротьба з нерівністю.

2. МОК, НОК та Міжнародні Федерації.

Кірсті планує переглянути залучення МФ до проведення Ігор, збільшивши їхню роль. Також, як і більшість кандидатів, вона хоче більшої залученості членів МОК до роботи організації та прийняття рішень.

3. Партнерства та доходи.

У цьому пункті йдеться про перегляд комерційної політики МОК та пошуку нових рішень. Вона пропонує використовувати цифрові платформи та інструменти для залучення вболівальників на основі штучного інтелекту та інноваційні медіарішення.

"У сучасну цифрову епоху охоплення молоді вимагає використання соціальних мереж і технологій для створення персоналізованого досвіду, який розважає та залучає".

4. Етика

"Нульова толерантність до корупції, допінгу та неетичної поведінки".

Для Ковентрі важлива етичний компонент. Вона планує підвищити прозорість системи, відстежувати ефективність і оцінювати програми в режимі реального часу. Ну і, звісно, збільшити підзвітність.

5. Нейтралітет росіян та білорусів.

"Нещодавні конфлікти та мінливі альянси підкреслили необхідність принципового, але адаптивного підходу до розв'язання складних питань. Щоб просувати наші цінності досконалості, поваги і дружби, МОК повинен залишатися нейтральним і не бути кооптованим для політичного порядку денного".

Після перемоги Кірсті Ковентрі на виборах зрозуміло одне – не варто очікувати покращення ситуації з відстороненням російських та білоруських атлетів до змагань, хоча і миттєве повернення у міжнародний спорт представників країн-агресорів також навряд чи відбудеться.

Також варто розуміти, що перемогу Ковентрі на виборах лобіював уже колишній президент МОК Томас Бах. Це означає, що не варто сподіватися на різку зміну вектора в роботі Міжнародного олімпійського комітету. Радше за все Кірсті Ковентрі продовжуватиме політику Баха, а 71-річний німець матиме вплив на організацію й надалі.