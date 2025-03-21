Бронзовий призер Олімпіади з особистим рекордом став першим чемпіоном Нанкіна-2025
Бронзовий призер Олімпійських ігор у Парижі італієць Енді Діас Ернандес здобув золоту медаль у потрійному стрибку на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні, який проходить у китайському Нанкіні.
Він показав результат 17 м 80 см.
Нещодавно він став і чемпіоном Європи в Апелдорні, Нідерланди. Енді народився на Кубі, але переїхав до Італії, тому представляє цю країну.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2025. Потрійний стрибок:
1. Енді Діас Ернандес (Італія) – 17 м 80 см
2. Чжу Ямін (Китай) – 17 м 33 см
3. Алмір Дос Сантос (Бразилія) – 17 м 22 см
Чинний чемпіон світу Хьюг Фабріс Занго з Буркіна-Фасо посів лише четверте місце з результатом 17 м 15 см.
17 м 80 см – це особистий рекорд Діаса та рекорд італійських спортсменів у цій дисципліні.
Чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні проходитиме з 21 по 23 березня. Всього на ньому виступлять сім українських атлетів. З розкладом змагань для українців на 21 березня можна ознайомитися ТУТ.