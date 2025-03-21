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Бронзовий призер Олімпіади з особистим рекордом став першим чемпіоном Нанкіна-2025

Руслан Травкін — 21 березня 2025, 12:51
Бронзовий призер Олімпіади з особистим рекордом став першим чемпіоном Нанкіна-2025
x.com/WorldAthletics

Бронзовий призер Олімпійських ігор у Парижі італієць Енді Діас Ернандес здобув золоту медаль у потрійному стрибку на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні, який проходить у китайському Нанкіні.

Він показав результат 17 м 80 см.

Нещодавно він став і чемпіоном Європи в Апелдорні, Нідерланди. Енді народився на Кубі, але переїхав до Італії, тому представляє цю країну.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2025. Потрійний стрибок:

1. Енді Діас Ернандес (Італія) – 17 м 80 см

2. Чжу Ямін (Китай) – 17 м 33 см

3. Алмір Дос Сантос (Бразилія) – 17 м 22 см

Чинний чемпіон світу Хьюг Фабріс Занго з Буркіна-Фасо посів лише четверте місце з результатом 17 м 15 см.

17 м 80 см – це особистий рекорд Діаса та рекорд італійських спортсменів у цій дисципліні.

Чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні проходитиме з 21 по 23 березня. Всього на ньому виступлять сім українських атлетів. З розкладом змагань для українців на 21 березня можна ознайомитися ТУТ.

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