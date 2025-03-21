Бронзовий призер Олімпіади з особистим рекордом став першим чемпіоном Нанкіна-2025

Бронзовий призер Олімпійських ігор у Парижі італієць Енді Діас Ернандес здобув золоту медаль у потрійному стрибку на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні, який проходить у китайському Нанкіні.

Він показав результат 17 м 80 см.

Нещодавно він став і чемпіоном Європи в Апелдорні, Нідерланди. Енді народився на Кубі, але переїхав до Італії, тому представляє цю країну.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2025. Потрійний стрибок:

1. Енді Діас Ернандес (Італія) – 17 м 80 см

2. Чжу Ямін (Китай) – 17 м 33 см

3. Алмір Дос Сантос (Бразилія) – 17 м 22 см

🇮🇹's Andy Díaz Hernández claims the first 🥇 of the #WorldIndoorChamps in style with leap of 17.80m 😤



Zhu Yaming comes second with a jump of 17.33m to secure the host nation's first medal and 🇧🇷’s Almir Dos Santos bags bronze with 17.22m.



🔗 https://t.co/KrdDZrXQYn pic.twitter.com/dvaAOxepdB — World Athletics (@WorldAthletics) March 21, 2025

Grande Andy 🤩



Andy Díaz Hernández soars to 17.80m in the final of the men's triple jump to claim gold, a national record, and the world lead 🔥



That's also the the third-farthest leap in World Indoor Championships history 👀#WorldIndoorChamps pic.twitter.com/OtJrq9m8Dj — World Athletics (@WorldAthletics) March 21, 2025

Чинний чемпіон світу Хьюг Фабріс Занго з Буркіна-Фасо посів лише четверте місце з результатом 17 м 15 см.

17 м 80 см – це особистий рекорд Діаса та рекорд італійських спортсменів у цій дисципліні.

Чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні проходитиме з 21 по 23 березня. Всього на ньому виступлять сім українських атлетів. З розкладом змагань для українців на 21 березня можна ознайомитися ТУТ.