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Проблем все більше: Барселона не повернеться на "Камп Ноу" цього року

Олексій Погорелов — 21 березня 2025, 12:39
Проблем все більше: Барселона не повернеться на Камп Ноу цього року
Жоан Лапорта
Getty Images

Барселона не повернеться на "Камп Ноу" в цьому сезоні. У зв'язку із цим клуб продовжив дію сезонних абонементів на "Монтжуїку" до кінця кампанії-2024/25.

Про це повідомляє The Athletic.

Спочатку "синьо-гранатові" планували повернутися до проведення домашніх матчів на своєму культовому стадіоні до кінця 2024 року. Проте реконструкція арени постійно затримується.

Каталонці написали своїм socios (членам клубу) в електронному листі, щоб повідомити їм про продовження дії їхніх абонементів на "Монтжуїку", на якому будуть зіграні всі матчі Ла Ліги та Ліги чемпіонів сезону-2024/25, що залишилися.

Президент Барселони Жоан Лапорта заявляв, що повторне відкриття "Камп Ноу" на честь 125-річчя клубу мало відбутися 29 листопада 2024 року. Однак у жовтні минулого року ці плани були скасовані.

Дедлайн здачі проєкту був перенесений на другу половину сезону-2024/25, проте й ці плани виявилися нездійсненними. Барселона та будівельна компанія Limak погодили нову дату завершення будівництва – червень 2026 року.

Нагадаємо, що реконструкція "Камп Ноу" зі збільшенням його місткості до 105 000 розпочалася в червні 2023 року. Відтоді Барселона грає на "Олімпійському Стадіоні", який розрахований на 55 000 глядачів.

Раніше стало відомо, що Барселона має намір продати вінгера, якому пророкували велике майбутнє.

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