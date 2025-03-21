Власник Роми Довбика та Евертона Миколенка – головний фаворит на створення нового клубу НХЛ

Американський мільярдер Ден Фрідкін вважається головним претендентом на те, щоб стати власником нової франшизи НХЛ, якщо ліга піде на чергове розширення.

Про це повідомляє ESPN.

Заступник комісара НХЛ Білл Дейлі підтвердив, що ліга зустрічалася з 60-річним бізнесменом "кілька разів з приводу потенційної зацікавленості у створенні франшизи в Х'юстоні".

Ден Фрідкін є генеральним директором The Freidkin Group, яка базується в Х'юстоні. Протягом останніх кількох років американці почали купувати активи у спорті, в тому числі футболі.

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У 2020 році компанія придбала клуб італійської Серії А Рома та клуб Англійської Прем'єр-ліги Евертон, за які виступають гравці зібрної України Артем Довбик та Віталій Миколенко відповідно. Раніше цього місяця TFG допомогла залучити 350 мільйонів фунтів на будівництво нового стадіону для "ірисок".

Згідно з джерелом, Фрідкін також розглядав можливість придбання клубу НБА Бостон Селтікс, який вчора був проданий за рекордні 6,1 мільярда доларів.

Власник Х'юстон Рокетс (НБА) Тільман Фертітта раніше вів переговори з НХЛ про можливість володіння хокейною командою. Однак група Фрідкіна виявилася більш зацікавленою в цьому.

Нагадаємо, що НХЛ збільшилася з 30 до 32 клубів, коли до неї приєдналися Вегас (сезон-2017/18) та Сіетл (сезон-2021/22). Плата за розширення для Вегаса склала 500 мільйонів, а для Сіетла – 650 мільйонів.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами всіх матчів минулого ігрового дня регулярного сезону НХЛ.