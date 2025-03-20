Хорватія обіграла Францію та наблизилася до України, Іспанія врятувалася від поразки Нідерландам у Лізі націй

У четвер, 20 березня, відбулись перші матчі плейоф Ліги націй. У дивізіоні А відбулося відразу 4 матчі 1/4 фіналу.

Збірна Франції на виїзді поступилася хорватам. Для українських уболівальників цей матч був головним, адже переможець пари стане суперником "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026. Також опонентами будуть Ісландія та Азербайджан. Голи за "картатих" забили Анте Будімір та Іван Пулішич.

Данія завдяки точному удару наприкінці гри від Расмуса Гойлунна переграла Португалію.

Збірна Німеччини на виїзді грала проти Італії. Зусиллями Сандро Тоналі "Скуадра Адзурра" вийшла вперед, але підопічні Юліана Нагельсманна зумів здобути перемогу.

Нідерланди були близькі до перемоги над Іспанією. Чемпіонів Європи врятував Мікель Меріно на 90+3 хвилині.

Футбол – плейоф Ліги націй

20 березня, 1/4 фіналу, дивізіон А

Данія – Потругалія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 –Гойлунн (78)

Хорватія – Франція 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Будімір (26), 2:0 – Перишич (45+1)

Італія – Німеччини 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Тоналі (9), 1:1 – Кляйндінст (49), 1:2 – Горецка (76)

Нідерланди – Іспанія 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Вільямс (9), 1:1 – Гакпо (28), 2:1 – Рейндерс (46), 2:2 – Меріно (90+3)

Вилучення: Хато (82) – ...

Нагадаємо, збірна України зуміла впевнено переграти збірну Бельгії.