Обамеянг стане одноклубником Маліновського

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг стане гравцем Марселя, за який виступає Руслан Маліновський.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт буде розрахований до 2026 року. Челсі дозволить йому перейти безплатно.

Сьогодні він має прибути у розташування клубу, після чого пройде медогляд вже у четвер. Контракт буде підписаний у найближчі 24 години.

