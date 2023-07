Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Онана

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання 27-річного камерунського голкіпера Інтера Андре Онана.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт розрахований до червня 2028 з можливістю продовження ще на 1 сезон.

За інформацією Фабріціо Романо, сума трансферу склала 50 млн євро + бонуси.

