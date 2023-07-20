Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Онана

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання 27-річного камерунського голкіпера Інтера Андре Онана.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт розрахований до червня 2028 з можливістю продовження ще на 1 сезон.

"Приєднатися до Манчестер Юнайтед — неймовірна честь, і я наполегливо працював усе своє життя, щоб досягти цього моменту, долаючи на цьому шляху багато перешкод. Вийти на Олд Траффорд, щоб захистити наші ворота і зробити свій внесок у команду, буде ще одним приголомшливим досвідом. Для мене це початок нового шляху з новими товаришами по команді та новими амбіціями, за які треба боротися.

Манчестер Юнайтед має довгу історію неймовірних воротарів, і тепер я зроблю все можливе, щоби створити свою власну спадщину найближчими роками. Я схвильований можливістю знову попрацювати з Еріком тен Гагом. Я сповнений рішучості досягти успіху в цьому великому футбольному клубі", – сказав Онана.