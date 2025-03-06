Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Щенсний встановив рекорд Барселони у матчі проти Бенфіки Трубіна

Микола Дендак — 6 березня 2025, 11:55
Щенсний встановив рекорд Барселони у матчі проти Бенфіки Трубіна
Войцех Щенсний
Getty images

Голкіпер Барселони Войцех Щенсний встановив клубний рекорд у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Бенфіки, за яку виступає українець Анатолій Трубін.

Про це повідомляє OptaJose.

Зазначається, що польський футболіст зробив вісім сейвів. Це найкращий показник для воротарів Барселони у матчах ЛЧ, в яких команда залишала ворота сухими, принаймні із сезону-2003/04.

Войцех також став найкращим гравцем матчу. Також відома оцінка Анатолія Трубіна за цю гру. Українець відзначився неймовірним потрійним сейвом у грі, але не зміг врятувати від удару Рафіньї, який приніс каталонцям перемогу.

Нагадаємо, Барселона підписала Щенсного на початку жовтня 2024-го після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген. Каталонцям вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня.

Барселона Бенфіка Рекорд Войцех Щенсний Ліга чемпіонів-2024/25

Войцех Щенсний

Щенсний дебютував за Барселону
Щенсний дебютує за Барселону в матчі Кубку Іспанії
Щенсний оцінив конкуренцію з Пеньєю у Барселоні
Щенсний: Я готовий дебютувати за Барселону
Довелося піти на пенсію: Роналду підколов Щенсного відносно його переходу в Барселону

Останні новини