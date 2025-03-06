Бабич розповів про стан тренувальної бази Чорноморця після обстрілу

Головний тренер одеського Чорноморця Олександр Бабич розповів, що на тренувальній базі вже прибрали всі наслідки від обстрілу. Єдина проблема, що пошкодження отримала газова труба і відсутнє опалення.

Слова наставника передає Український футбол.

" Ніхто не постраждав, але дуже перелякались. Шоковий стан був у всіх футболістів. Зараз все прибрали, вікна тимчасово закрили. Усі пошкодження частково усунені. Ми тренуємось зазвичай на полі, куди якраз прилетів дрон, біля кутового. Досить швидко робітники бази все прибрали.

Єдина проблема, що пошкодження отримала газова труба і на даний час відсутнє опалення. Обіцяють, що проблема буде вирішена через декілька днів, бо дуже прохолодно в приміщенні. Тренуватися можна без проблем. Просто хлопців пересилили в інші номери й тепер вони тимчасово проживають по 3 людини в кімнаті ", – сказав Бабич.

Зауважимо, що росіяни обстріляли тренувальну базу Чорноморця напередодні гри 19 туру УПЛ проти Лівого берега. В день гри футболісти одеського клубу допомагали ліквідовувати наслідки обстрілу.