Ліверпуль та Аль-Іттіфак домовилися про трансфер Гендерсона

Аль-Іттіфак досяг принципової домовленості з Ліверпулем щодо переходу півзахисника Джордана Гендерсона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт Джордана з новим клубом буде розрахований на 3 роки.

EXCLUSIVE: Liverpool and Al Ettifaq just reached an agreement in principle on fee for Jordan Henderson — here we go! 🚨🔴🇸🇦



Henderson already agreed three year deal last week, documents to be checked then time to sign and move to Saudi.



Steven Gerrard, waiting for JH. pic.twitter.com/dH96SgMURe