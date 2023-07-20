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Ліверпуль та Аль-Іттіфак домовилися про трансфер Гендерсона

Контракт Джордана буде розрахований на 3 роки
Сьогодні 09:25 263 0
Ліверпуль та Аль-Іттіфак домовилися про трансфер Гендерсона
#Гендерсон, #Ліверпуль, #Аль-Іттіфак

Джерело - Чемпіон.

Аль-Іттіфак досяг принципової домовленості з Ліверпулем щодо переходу півзахисника Джордана Гендерсона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт Джордана з новим клубом буде розрахований на 3 роки.

Нагадаємо, Ліверпуль цікавиться півзахисником Крістал Пелес.

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