Ліверпуль та Аль-Іттіфак домовилися про трансфер Гендерсона

Джерело - Чемпіон.
Аль-Іттіфак досяг принципової домовленості з Ліверпулем щодо переходу півзахисника Джордана Гендерсона.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Контракт Джордана з новим клубом буде розрахований на 3 роки.
EXCLUSIVE: Liverpool and Al Ettifaq just reached an agreement in principle on fee for Jordan Henderson — here we go! 🚨🔴🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023
Henderson already agreed three year deal last week, documents to be checked then time to sign and move to Saudi.
Steven Gerrard, waiting for JH. pic.twitter.com/dH96SgMURe
Нагадаємо, Ліверпуль цікавиться півзахисником Крістал Пелес.
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