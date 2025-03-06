Двоборство. Командний турнір ЧС-2025 перенесено на 7 березня

Чоловічий командний турнір з лижного двоборства на чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі не відбудеться у четвер, 6 березня.

Про це повідомляє NRK.

Командні змагання мали відбутися у четвер, 6 березня: о 12:00 мала розпочатися стрибкова спроба, о 17:00 – лижна гонка. Через сильний вітер організатори декілька разів переносили момент старту стрибкової спроби, після чого вирішили рішення скасувати змагання.

Командний турнір буде перенесено на п'ятницю, 7 березня. Стрибкова спроба розпочнеться о 13:00 за Києвом, гонка – о 16:30. У суботу, 8 березня, має відбутися особистий Гундерсен чоловіків на великому трампліні.

На командний турнір заявлено 9 команд, серед яких – збірна України у складі Дмитра Мазурчука, Олександра Шумбарця, Олександра Шовкопляса та Руслана Шиманського.

Минулого тижня в компакті Мазучрук і Шумбарець посіли 37 і 39 місця відповідно.