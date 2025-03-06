Знаменитий австралійський тенісист помер у віці 86 років

Видатний австралійський тенісист, володар 19 титулів Grand Slam, Фредерік Столле, помер у віці 86 років.

Про це повідомляє офіційний сайт АТР-туру.

Столле ставав переможцем двох турнірів "Великого шолома" в одиночному розряді: Australian Open-1965 та US Open-1966. Також на його рахунку 17 тріумфів у парних розрядах: 10 у чоловічих парних змаганнях та 7 у міксті.

Фредерік ставав триразовим переможцем Кубку Девіса у складі збірної Австралії у 1964-66 роках.

Після завершення кар'єри Столле переїхав до США, де працював тренером, а пізніше став відомим телекоментатором на каналах Nine Network, Fox Sports та CBS.

У 1985 році ім'я Фредеріка Столле було внесено до списків Міжнародної зали тенісної слави, а через три роки – до Зали спортивної слави Австралії.

Нагадаємо, що у 38-річному віці від ускладнень після операції на горлі помер американський боксер Карсон Джонс.