Насико став 21-м у спринті на Кубку IBU

В естонському Отепяе відбулась чоловіча спринтерська гонка у межах сьомого етапу Кубка IBU, у якому найкращим серед українців став Денис Насико.

Насико з одним промахом на стійці програв переможцю Ісаку Фрею з Норвегії понад 3 хвилини. Слідом за Денисом розташувався Руслан Ткаленко, в якого два штрафні кола та 22 місце. Богдан Цимбал з трьома хибами фінішував на 35-му місці.

Кубок IBU. Отепяе. Чоловічий спринт

Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) 25:10.9 Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+0) +29.2 Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+1) +36.2

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21. Денис Насико (Україна, 0+1) +3:18.1

22. Руслан Ткаленко (Україна, 0+2) +3:23.7

35. Богдан Цимбал (Україна, 1+2) +3:56.9

Напередодні відбувся спринт у жінок, де найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина – 13 місце.

Нагадаємо, сьогодні спринтеркою гонкою у чоловіків стартує сьомий етап Кубку світу, який відбудеться у чеському Новому Месті.