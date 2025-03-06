Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Насико став 21-м у спринті на Кубку IBU

Олександр Булава — 6 березня 2025, 16:09
Насико став 21-м у спринті на Кубку IBU
Денис Насико
IBU

В естонському Отепяе відбулась чоловіча спринтерська гонка у межах сьомого етапу Кубка IBU, у якому найкращим серед українців став Денис Насико.

Насико з одним промахом на стійці програв переможцю Ісаку Фрею з Норвегії понад 3 хвилини. Слідом за Денисом розташувався Руслан Ткаленко, в якого два штрафні кола та 22 місце. Богдан Цимбал з трьома хибами фінішував на 35-му місці.

Кубок IBU. Отепяе. Чоловічий спринт

  1. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) 25:10.9
  2. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+0) +29.2
  3. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+1) +36.2

...

21. Денис Насико (Україна, 0+1) +3:18.1
22. Руслан Ткаленко (Україна, 0+2) +3:23.7
35. Богдан Цимбал (Україна, 1+2) +3:56.9

Напередодні відбувся спринт у жінок, де найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина – 13 місце.

Нагадаємо, сьогодні спринтеркою гонкою у чоловіків стартує сьомий етап Кубку світу, який відбудеться у чеському Новому Месті.

Денис Насико

Денис Насико

Насико: 19 днів перерви позначилися на швидкості лижного бігу
Перро виграв індивідуальну гонку чемпіонату світу, Мандзин у двадцятці кращих
ЧС-2025. Чоловіча індивідуальна гонка: як це було
Бєлова: Мене не тішить, що Підручний не стартує
Підручний пропустить індивідуальну гонку на чемпіонаті світу з біатлону

Останні новини