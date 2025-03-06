Насико став 21-м у спринті на Кубку IBU
Денис Насико
IBU
В естонському Отепяе відбулась чоловіча спринтерська гонка у межах сьомого етапу Кубка IBU, у якому найкращим серед українців став Денис Насико.
Насико з одним промахом на стійці програв переможцю Ісаку Фрею з Норвегії понад 3 хвилини. Слідом за Денисом розташувався Руслан Ткаленко, в якого два штрафні кола та 22 місце. Богдан Цимбал з трьома хибами фінішував на 35-му місці.
Кубок IBU. Отепяе. Чоловічий спринт
- Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) 25:10.9
- Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+0) +29.2
- Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 0+1) +36.2
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21. Денис Насико (Україна, 0+1) +3:18.1
22. Руслан Ткаленко (Україна, 0+2) +3:23.7
35. Богдан Цимбал (Україна, 1+2) +3:56.9
Напередодні відбувся спринт у жінок, де найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина – 13 місце.
Нагадаємо, сьогодні спринтеркою гонкою у чоловіків стартує сьомий етап Кубку світу, який відбудеться у чеському Новому Месті.