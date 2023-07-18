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XSport та Рух зробили свої пропозиції щодо телепулу УПЛ
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Прямі трансляції

XSport транслюватиме перше коло УПЛ безплатно

Стали відомі деталі пропозиції від XSport
Сьогодні 19:56 281 0
XSport транслюватиме перше коло УПЛ безплатно
#Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ

Джерело - tribuna.com.

Телеканал XSport планує інвестувати у трансляції матчів УПЛ.

Про це повідомляє Tribuna.

XSport планує задіяти 8-10 HD-камер, 2-3 довгофокусні об'єктиви, 8 постів повторів, повну сумісність із системою VAR, динамічне титрування та коментаторську позицію. Також протягом чемпіонату планується поступове запровадження флеш-інтерв'ю, щотижневої підсумкової програми та післяматчевих прес-конференцій.

Перше коло УПЛ (з липня по грудень) безплатно транслюватиметься на цифровому ефірному каналі XSPORT (Т2) і через кабельних/ОТТ операторів та YouTube, з лютого по травень – платно через ОТТ-платформу XSPORT. Клуби зможуть викладати хайлайти матчів на власних ресурсах після 6 годин після завершення матчу та використати уривки відео матчів у власних соцмережах.

XSPORT залишає за собою право пошуку спонсорів, рекламодавців та подальший продаж рекламних місць перед початком, посередині та після матчу.

Нагадаємо, Рух готовий профінансувати УПЛ ТБ у сезоні 2023/24.

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