Рух готовий профінансувати УПЛ ТБ у сезоні 2023/24

Рух звернувся до клубів УПЛ

Рух звернувся до клубів чемпіонату України з офіційною пропозицією щодо створення УПЛ ТБ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Львівський клуб готовий забезпечити фінансування виробництва телепродукту у сезоні 2023/2024 та запрошує учасників УПЛ на рівноправних засадах виступити засновниками проєкту.

Рух запропонував 16 клубам УПЛ виступити засновниками ТзОВ УПЛ ТБ з однаковою часткою 6,25% у статутному капіталі даного підприємства.

Клуб за власний кошт готовий профінансувати витрати на виробництво телепродукту у сезоні 2023/24 з розрахунку 100 000 доларів для одного клуба-учасника. Тобто якщо погодяться всі клуби, то Рух заплатить 1,6 мільйона доларів.

Якщо клуби УПЛ знайдуть можливість забезпечити фінансування старту проєкту, то Рух готовий додатково внести 500 000 доларів на розвиток УПЛ ТБ.

Раніше XSport та Рух зробили свої пропозиції щодо телепулу УПЛ.

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