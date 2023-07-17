Брат гравця збірної України заявлений у чемпіонаті росії за Севастополь

Дмитро Матвієнко вже багато років виступає в кримських клубах

У неділю, 16 липня, два кримські клуби Севастополь і Рубін незаконно стартували в російській фнл.

Про це повідомляє Трибуна.

У складі Севастополя з 2018 року виступає Дмитро Матвієнко - старший брат захисника Шахтаря і збірної України Миколи Матвієнка.

Обидва брати є уродженцями Криму. 31-річний Дмитро Матвієнко починав свій футбольний шлях у системі Олімпіка, провів один рік в академії Шахтаря, після чого виступав за Таврію.

Після анексії Криму 2014 року перейшов у Тирасполь, пізніше повернувся до Криму, де грав за Євпаторію. Кольори Севастополя захищає з 2018 року.

Раніше Шахтар повісив цінник на Трубіна.