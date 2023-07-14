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Шахтар повісив цінник на Трубіна

Інтер готовий дати 10 мільйонів євро
Сьогодні 16:40 912 0
Шахтар повісив цінник на Трубіна
Фото: Getty Images
#Інтер, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Інтер веде переговори з Шахтарем щодо трансферу голкіпера Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Шахтар хоче отримати за гравця 20 мільйонів євро + 20% від майбутнього продажу. 

Інтер готовий дати 10 мільйонів + 2 у вигляді бонусів, а також 10% від подальшого трансферу.

Сторони наразі ведуть перемовини. Сам воротар хоче перейти в Інтер. Він узгодив контракт до 2028 року.

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