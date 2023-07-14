Шахтар повісив цінник на Трубіна

Інтер готовий дати 10 мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Інтер веде переговори з Шахтарем щодо трансферу голкіпера Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Шахтар хоче отримати за гравця 20 мільйонів євро + 20% від майбутнього продажу.

Інтер готовий дати 10 мільйонів + 2 у вигляді бонусів, а також 10% від подальшого трансферу.

Сторони наразі ведуть перемовини. Сам воротар хоче перейти в Інтер. Він узгодив контракт до 2028 року.

#Inter’s plan has not changed: they want to sign Anatoliy #Trubin from #Shakhtar, which ask 20M + 20% on the future sale. #Inter offered 10M + 2M as bonuses + 10% on the sale. Talks in progress to reach an agreement. Trubin pushing to join Inter (agreed personal terms until 2028) https://t.co/WjkLlP1tDg — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 14, 2023

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