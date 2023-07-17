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Фенербахче має намір підписати Заха вільним агентом

Турецький клуб запропонував форварду контракт до 2027 року
Сьогодні 14:32 243 0
Фенербахче має намір підписати Заха вільним агентом
Фото: Getty Images
#Заха, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче спробує переконати Вілфріда Заха приєднатися до клубу на правах вільного агента.

Про це  повідомляє Ніколо Скіра.

Турецький клуб запропонував 30-річному форварду контракт до 2027 року.

Заха перебуває в статусі вільного агента, адже закінчився його контракт з Крістал Пелес.

Раніше івуарієць відхилив пропозицію Аль-Насра.

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