Фенербахче має намір підписати Заха вільним агентом

Фенербахче спробує переконати Вілфріда Заха приєднатися до клубу на правах вільного агента.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Турецький клуб запропонував 30-річному форварду контракт до 2027 року.

Заха перебуває в статусі вільного агента, адже закінчився його контракт з Крістал Пелес.

#Fenerbahçe are pushing very hard to try to convince Wilfried #Zaha to join Fener as a free agent. Offered a contract until 2027. #transfers