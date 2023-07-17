Фенербахче має намір підписати Заха вільним агентом

Джерело - Чемпіон.
Фенербахче спробує переконати Вілфріда Заха приєднатися до клубу на правах вільного агента.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Турецький клуб запропонував 30-річному форварду контракт до 2027 року.
Заха перебуває в статусі вільного агента, адже закінчився його контракт з Крістал Пелес.
#Fenerbahçe are pushing very hard to try to convince Wilfried #Zaha to join Fener as a free agent. Offered a contract until 2027. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 17, 2023
Раніше івуарієць відхилив пропозицію Аль-Насра.
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