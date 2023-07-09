Заха відмовився від пропозиції Аль-Насра

Колишній півзахисник Крістал Пелес Вілфрід Заха відхилив пропозицію Аль-Насра.

Про це повідомляє RMC Sport.

Саудівський клуб пропонував футболісту 3-річний контракт на 60 млн євро, але Заха це не переконало.

Зазначається, що трансфер 30-річного англійця ще не повністю виключений, можливо, Аль-Наср зробить ще одну, вищу пропозицію.

Вінгер вже домовився про умови контракту з Лаціо, Фенербахче та Аль-Насром, і тепер розмірковуватиме над вибором своєї наступної команди.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср може підписати Сілву, якщо не вдасться домовитися з Зієшом.