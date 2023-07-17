Головне
Середа та Болюх стали срібними призерами чемпіонату світу та здобули олімпійську ліцензію
Сьогодні 13:20 454
XSport та Рух зробили свої пропозиції щодо телепулу УПЛ
Сьогодні 15:15 244
Стартував продаж квитків на бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 14:55 403
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 13:24 4618
Авіакомпанія Windrose стала генеральним партнером Дніпра-1
Сьогодні 12:00 379
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 11:41 287485 23
Рейтинг ATP: Алькарас залишився першою ракеткою світу
Сьогодні 10:38 61421
Мексика переграла Панаму у фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ
Сьогодні 10:16 580
Петряк пропустить початок сезону через травму
Сьогодні 09:00 329
Рейтинг WTA: Світоліна повернула статус першої ракетки України
Сьогодні 08:28 310532 3
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед відпустить Гендерсона після трансферу Онани

Минулий сезон 26-річний воротар провів у Ноттінгем Форест на правах оренди
Сьогодні 14:02 274 0
Манчестер Юнайтед відпустить Гендерсона після трансферу Онани
Фото: Getty Images
#Гендерсон, #Манчестер Юнайтед, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед та Ноттінгем Форест відновлять переговори щодо трансферу голкіпера манкуніанців Діна Гендерсона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Минулий сезон 26-річний воротар провів у Ноттінгем Форест на правах оренди, і Манчестер Юнайтед планує дозволити Діну стати повноправним гравцем "лісників" одразу після підписання Андре Онана з Інтера.

На роль запасного голкіпера "червоних дияволів" розглядається японський воротар Зіон Сузукі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Алькарас залишився першою ракеткою світу Рейтинг ATP: Алькарас залишився першою ракеткою світу 61421
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 71297
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 13525
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ 10963 1
Рейтинг WTA: Світоліна повернула статус першої ракетки України Рейтинг WTA: Світоліна повернула статус першої ракетки України 310532 3
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 287485 23
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 87815 4
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38941
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22238
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 27904
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 13921 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47040