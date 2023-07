Манчестер Юнайтед відпустить Гендерсона після трансферу Онани

Манчестер Юнайтед та Ноттінгем Форест відновлять переговори щодо трансферу голкіпера манкуніанців Діна Гендерсона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Минулий сезон 26-річний воротар провів у Ноттінгем Форест на правах оренди, і Манчестер Юнайтед планує дозволити Діну стати повноправним гравцем "лісників" одразу після підписання Андре Онана з Інтера.

На роль запасного голкіпера "червоних дияволів" розглядається японський воротар Зіон Сузукі.

