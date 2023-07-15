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Рома зустрінеться з агентами Морати

Рома зацікавлена у трансфері форварда
Сьогодні 15:39 179 0
Рома зустрінеться з агентами Морати
#Атлетіко Мадрид, #Мората, #Рома, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Рома продовжує цікавитися нападником Атлетіко Альваро Моратою.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Наступного тижня може відбутися зустріч між керівництвом римлян та агентами 29-річного іспанця, щоб розібратися з розміром клаусули у контракті гравця.

Агенти стверджують, що мова йде про 10-12 млн євро, Атлетіко – 21 млн євро. Рома хоче зрозуміти, якою є реальна вартість Морати, щоб зрозуміти, чи можливий трансфер.

Наразі Атлетіко не хоче ні торгуватися, ні віддавати Альваро в оренду, тому єдиним варіантом є виплата клаусулу.

Раніше Мората відхилив пропозицію з Саудівської Аравії.

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