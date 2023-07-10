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Аль-Хілаль може підписати лідера Лаціо

Милинкович-Савич влітку може змінити клуб
Сьогодні 13:13 236 0
Аль-Хілаль може підписати лідера Лаціо
Фото - gettyimages
#Аль-Хілаль, #Лаціо, #Милинкович-Савич, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Лаціо Сергій Милинкович-Савич може стати гравцем Аль-Хілаля.

Про це повідомляє журналіст Санті Аун.

Переговори на просунутій стадії, і очікується, що угода буде завершена найближчими днями.

Журналіст Фабріціо Романо написав, що клуб з Саудівської Аравії пропонує Лаціо 40 мільйонів євро, а самому гравцю - контракт на 3 роки.

При цьому Романо вказує, що угода буде залежати від гравця. Серб ще не прийняв рішення з приводу свого майбутнього, тому сторони чекають, поки він визначиться.

Раніше Ювентус узгодив проєкт контракту з Милинковичем-Савичем.

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