Тоттенгем переніс медичний огляд Соломона

Палкін тисне на шпор

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем переніс медичний огляд 23-річного ізраїльського футболіста Манора Соломона, контракт якого належить донецькому Шахтарю.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Медичні тести пройдуть наступного тижня, хоча спочатку планувалися на 4 липня.

Романо стверджує, що Соломон у будь-якому випадку стане гравцем шпор, оскільки жодних проблем із угодою немає. Манор приєднається до лондонської команди на правах вільного агента.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявляв, що його клуб подасть до суду на Тоттенгем, якщо той наважиться підписати Соломона без виплати компенсації гірникам.