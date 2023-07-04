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Ротань тренуватиме збірну України на Олімпійських іграх

У відборі на Євро-2025 команду очолюватиме новий штаб
Сьогодні 12:20 541 0
Ротань тренуватиме збірну України на Олімпійських іграх
#Руслан Ротань, #Олімпіада-2024

Джерело - УАФ.

Руслан Ротань очолюватиме молодіжну збірну України на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє УАФ.

Виконком затвердив це рішення, враховуючи успішне виконання поставлених турнірних завдань і розглянувши пропозицію Комітету національних збірних команд УАФ

Однак, у відборі на Євро-2025 (гравці 2002 року народження і молодші), який стартує цього вересня, команду очолюватиме новий штаб.

Олімпійські ігри пройдуть наступного літа у Парижі. На турнірі зможу зіграти лише футболісти, які народилися пізніше 1 січня 2001 року.

Раніше УЄФА призначив арбітрів на півфінал Євро-2023 України U-21 - Іспанія U-21.

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