УЄФА призначив арбітрів на півфінал Євро-2023 України U-21 - Іспанія U-21

Головним арбітром стане бельгієць Ерік Лембрехтс

Джерело - УЄФА.

Матч півфіналу молодіжного Євро-2023 між національними командами України та Іспанії судитиме інтернаціональна бригада арбітрів на чолі з бельгійцем Еріком Ламбрехтсом.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть Джо Де Вейрдт та Кевін (обидва Бельгія). Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Донатас Румшас з Литви.

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Арбітром VAR буде француз Жером Брізар, йому асистуватиме Роб Діперінк з Нідерландів.

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