Джеррард очолив Аль-Іттіфак

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Іттіфак оголосив про призначення на посаду головного тренера Стівена Джеррарда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови контракту не розголошуються.

Нагадаємо, Джеррард у жовтні минулого року був звільнений з Астон Вілли і з того часу перебував без роботи. 43-річний англієць у своїй тренерській кар'єрі також працював із шотландським Рейнджерс.

Where legends are found ❤️💚



We’re thrilled to announce Steven Gerrard is our new head coach ✍️#GerrardEttifaqi pic.twitter.com/hgeHl1Djnu