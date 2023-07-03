Джеррард очолив Аль-Іттіфак

Джеррард очолив клуб із Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Іттіфак оголосив про призначення на посаду головного тренера Стівена Джеррарда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови контракту не розголошуються.

Нагадаємо, Джеррард у жовтні минулого року був звільнений з Астон Вілли і з того часу перебував без роботи. 43-річний англієць у своїй тренерській кар'єрі також працював із шотландським Рейнджерс.