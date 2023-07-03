Головне
Ван Леувен - головний тренер Шахтаря
Сьогодні 13:17 939
Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона
Сьогодні 21:18 498 1
Танковський перейшов у Полісся
Сьогодні 21:13 118
Ван Леувен назвав свій тренерський штаб
Сьогодні 20:52 298
Вільямс упала біля сітки під час матчу зі Світоліною на Вімблдоні: відео моторошного епізоду
Сьогодні 20:31 2049
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона
Сьогодні 19:36 8987
Цуренко з перемоги стартувала на Вімблдоні
Сьогодні 19:13 503
Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023
Сьогодні 17:40 2228
Судаков - найкращий гравець чвертьфіналів Євро U-21 за версією Sofascore
Сьогодні 13:38 662
3 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Цуренко та Байндль
Сьогодні 13:16 2773
Прямі трансляції

Джеррард очолив Аль-Іттіфак

Джеррард очолив клуб із Саудівської Аравії
Сьогодні 21:37 153 0
Джеррард очолив Аль-Іттіфак
#Стівен Джеррард

Джерело - Чемпіон.

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Іттіфак оголосив про призначення на посаду головного тренера Стівена Джеррарда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови контракту не розголошуються.

Нагадаємо, Джеррард у жовтні минулого року був звільнений з Астон Вілли і з того часу перебував без роботи. 43-річний англієць у своїй тренерській кар'єрі також працював із шотландським Рейнджерс.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу 59407
Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції 303214 3
Судаков - найкращий гравець матчу Франція U-21 - Україна U-21 Судаков - найкращий гравець матчу Франція U-21 - Україна U-21 5312
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона 8987
Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні 7714 1
Збірна України U-21 пропустила швидкий гол від Франції у матчі 1/4 фіналу Євро-2023 - ВІДЕО Збірна України U-21 пропустила швидкий гол від Франції у матчі 1/4 фіналу Євро-2023 - ВІДЕО 4139
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 37730 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11534
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 15842 6
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5998
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10285 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 28317