Джеррард очолив Аль-Іттіфак

Джерело - Чемпіон.
Клуб із Саудівської Аравії Аль-Іттіфак оголосив про призначення на посаду головного тренера Стівена Джеррарда.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Умови контракту не розголошуються.
Нагадаємо, Джеррард у жовтні минулого року був звільнений з Астон Вілли і з того часу перебував без роботи. 43-річний англієць у своїй тренерській кар'єрі також працював із шотландським Рейнджерс.
Where legends are found ❤️💚— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) July 3, 2023
We’re thrilled to announce Steven Gerrard is our new head coach ✍️#GerrardEttifaqi pic.twitter.com/hgeHl1Djnu