Джеррард залишив Астон Віллу

Астон Вілла залишились без головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Стівен Джеррард залишив посаду головного тренера Астон Вілли після виїзної поразки від Фулгема (0:3) у 12 турі АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

У поточному розіграші АПЛ команда після 11 матчів набрала 9 очок і йде на 17-му місці в таблиці: Астон Вілла здобула дві перемоги, тричі зіграла внічию та зазнала шести поразок.

"Ми хотіли б подякувати Стівену за його важку роботу і самовідданість і побажати йому всього найкращого в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Джеррард очолив Астон Віллу у листопаді минулого року. За цей час команда при англійці здобула 13 перемог, вісім разів зіграла внічию і зазнала 19 поразок.