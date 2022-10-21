Джеррард залишив Астон Віллу

Джерело - Чемпіон.
Стівен Джеррард залишив посаду головного тренера Астон Вілли після виїзної поразки від Фулгема (0:3) у 12 турі АПЛ.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
У поточному розіграші АПЛ команда після 11 матчів набрала 9 очок і йде на 17-му місці в таблиці: Астон Вілла здобула дві перемоги, тричі зіграла внічию та зазнала шести поразок.
"Ми хотіли б подякувати Стівену за його важку роботу і самовідданість і побажати йому всього найкращого в майбутньому", - йдеться в повідомленні.
Джеррард очолив Астон Віллу у листопаді минулого року. За цей час команда при англійці здобула 13 перемог, вісім разів зіграла внічию і зазнала 19 поразок.