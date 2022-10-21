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Джеррард залишив Астон Віллу

Сьогодні 08:25 69 0
Астон Вілла залишились без головного тренера
Джеррард залишив Астон Віллу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Джеррард

Джерело - Чемпіон.

Стівен Джеррард залишив посаду головного тренера Астон Вілли після виїзної поразки від Фулгема (0:3) у 12 турі АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

У поточному розіграші АПЛ команда після 11 матчів набрала 9 очок і йде на 17-му місці в таблиці: Астон Вілла здобула дві перемоги, тричі зіграла внічию та зазнала шести поразок.

"Ми хотіли б подякувати Стівену за його важку роботу і самовідданість і побажати йому всього найкращого в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Джеррард очолив Астон Віллу у листопаді минулого року. За цей час команда при англійці здобула 13 перемог, вісім разів зіграла внічию і зазнала 19 поразок.

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