Від страху плакали всі: гандболістка збірної Румунії отримала серйозну травму під час матчу

Під час товариського матчу між жіночими гандбольними збірними Швеції та Румунії, який проходив у Норрчепінгу, гравчиня гостей Соріна Грозав отримала травму голови після зіткнення з голкіперкою своєї команди.

Про це пише Expressen.se. Деталі додає сайт GSP.ro.

Епізод стався за рахунку 36:28 на користь шведок, коли до кінця зустрічі залишалось 5 хвилин.

Після зіткнення Соріна впала на паркет без свідомості. Медперсонал обох команд швидко кинувся на допомогу, а гравчині збірних, які не могли стримувати сліз, прихопили рушники та ковдри, щоб захистити постраждалу від телекамер та знімків глядачів.

Згодом територію, де медики надавали медичну допомогу, обгородили чорним брезентом.

Через кілька хвилин Грозав транспортували на ношах до карети швидкої допомоги та терміново доправили до лікарні.

Видання Golazo.ro зв'язалося з матір'ю гандболістки, яка повідомила, що вона прийшла до тями і перебуває під наглядом лікарів.

Поєдинок вирішили не догравати. Румунія зіграє другий товариський матч проти Швеції в суботу о 16:50 в Еребру.