Олександрія зустрінеться з Колосом, Зоря прийматиме Оболонь у 20 турі УПЛ

У п'ятницю, 7 березня, відбудеться 3 матчі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Відкриє програму ігрового дня зустріч між Лівим Берегом та Вересом. Кияни після 19 туру зуміли покинути зону перехідних матчів та мають можливість закріпитися в середині турнірної таблиці. Верес же може стати єдиною командою, яка здобуде три перемоги в УПЛ після зимової паузи.

Один з лідерів турнірної таблиці Олександрія, після поразки від Шахтаря, завітає в гості до Колоса, що має однакову кількість очок з Оболонню та Ворсклою, які перебувають на межі зони вильоту.

Закриватиме сьогоднішню програму чемпіонату України протистояння "броварів" та Зорі. Луганці обіграли Рух у 19 турі та можуть наблизитися до першої шістки турнірної таблиці в разі перемоги. Оболоні ж необхідно перемагати, щоб покинути зону перехідних матчів.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25

20-й тур, 7 березня

13:00 Лівий Берег – Верес

15:30 Колос – Олександрія

18:00 Зоря – Оболонь

Напередодні свої матчі провели й інші лідери чемпіонату України, київське Динамо зуміло здолати ЛНЗ, а донецький Шахтар втратив очки в грі з Кривбасом.