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Був капітаном на ЧС-1982: помер легендарний сальвадорський футболіст

Руслан Травкін — 7 березня 2025, 03:59
Був капітаном на ЧС-1982: помер легендарний сальвадорський футболіст
Норберто Уезо
elsalvador.com

Пішов з життя легендарний для Сальвадора футболіст Норберто Уезо.

Про це пише Elsalvador.com.

Йому було 68 років. Причиною смерті стала серйозна хвороба. Колишній футболіст помер у лікарні в оточенні родини.

Більшість кар'єри Норберто провів на батьківщині, але також має досвід гри за мексиканський Монтеррей та іспанські Паленсію і Картагену.

На його рахунку 48 матчів і 8 голів за збірну Сальвадору. Він був капітаном команди на ЧС-1982. Збірна Сальвадору програла тоді Угорщині (1:10), Бельгії (0:1) та Аргентині (0:2).

Нагадаємо, видатний австралійський тенісист, володар 19 титулів Grand Slam, Фредерік Столле помер у віці 86 років.

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