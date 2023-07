Голкіпер Парми Джанлуїджі Буффон отримав пропозицію з Саудівської Аравії.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Воротарю пропонують контракт до 2025 року із зарплатою у 15 мільйонів євро на рік.

Gigi #Buffon has received a very rich bid from a Saudi Arabia’s club: contract until 2025 (€15M/year). The legend goalkeeper is reflecting… #transfers 🇸🇦