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Буффон отримав пропозицію з Саудівської Аравії

Італієць може отримувати 15 млн євро на сезон
Сьогодні 13:10 280 0
Буффон отримав пропозицію з Саудівської Аравії
Фото: Getty Images
#Парма, #Джанлуїджі Буффон

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Парми Джанлуїджі Буффон отримав пропозицію з Саудівської Аравії.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Воротарю пропонують контракт до 2025 року із зарплатою у 15 мільйонів євро на рік.

Повідомлялося, що Буффон може завершити кар'єру

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