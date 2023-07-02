Італієць може отримувати 15 млн євро на сезон

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Парми Джанлуїджі Буффон отримав пропозицію з Саудівської Аравії.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Воротарю пропонують контракт до 2025 року із зарплатою у 15 мільйонів євро на рік.

Gigi #Buffon has received a very rich bid from a Saudi Arabia’s club: contract until 2025 (€15M/year). The legend goalkeeper is reflecting… #transfers 🇸🇦 — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 1, 2023

Повідомлялося, що Буффон може завершити кар'єру

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