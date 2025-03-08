Рапіра. Погребняк та Сопіт поступилися в 1/32 фіналу Кубку світу в Каїрі, Миронюк вийшла до 1/16

На етапі Кубку світу з фехтування в єгипетському Каїрі українські рапіристи провели матчі 1/32 фіналі в індивідуальних турнірах.

У чоловічому турнірі Андрій Погребняк поступився "нейтральному" росіянину Павлу Пузанкову – 10:15, завершивши виступ на турнірі.

У жіночому індивідуальному турнірі Ольга Сопіт програла в один укол американці Лі Кіфер (14:15), а Дарія Миронюк вийшла до 1/16 фіналу, здолавши представницю Канади Надію Хаєс (12:7).

В 1/16 фіналу суперницею Миронюк буде італійка Єлена Тангерліні.

Нагадаємо, раніше українські шаблісти вийшли до 1/8 фіналу Кубку світу в Падуї, здолавши на своєму шляху суперників з Іспанії.