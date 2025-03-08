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Хегай та Гонсалес пройшли процедуру зважування напередодні бою

Олександр Булава — 8 березня 2025, 12:10
Хегай та Гонсалес пройшли процедуру зважування напередодні бою
Арнольд Хегай
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Український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай (21-1-1, 13 KO) та американець Джоет Гонсалес (26-4, 15 КО) пройшли офіційну церемонію зважування.

Результати зважування

Хегай – 57,8 кг.

Гонсалес – 57,6 кг.

Їх бій відбудеться 8 березня на арені "Thunder Studios" у Лонг-Біч та стане головною подією вечора.

Нагадаємо, Хегай востаннє виходив на ринг у серпні, коли здобув дострокову перемогу над колумбійцем Бельмаром Пресіадо (22-7-1, 15 КО). Це бій став першим для Арнольда після підписання контракту з промоутерською компанією Top Rank.

Американець свій останній бій провів у вересні 2023 року, коли поступився Луїсу Лопесу одноголосним рішенням суддів.

Арнольд Хегай

Арнольд Хегай

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