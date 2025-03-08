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Айнтрахт націлився на талановитого півзахисника Реала

Володимир Максименко — 8 березня 2025, 12:05
Айнтрахт націлився на талановитого півзахисника Реала
instagram.com/ardaguler

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер може залишити свій клуб влітку та перебратись до Бундесліги.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

У послугах 20-річного футболіста зацікавлений Айнтрахт Франкфурт, який уважно стежить за ситуацією навколо Гюлера.

У клубі знають, що турецький виконавець не надто задоволений кількістю ігрового часу в Мадриді та готові запропонувати кращі умови для професійного зросту. Втім, головним кандидатом на підсилення флангів залишається Ріцу Доан з Фрайбурга.

У сезоні-2024\25 вінгер зіграв 29 матчів у всіх турнірах (1082 хвилини), в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Зазначимо, що напередодні Айнтрахт переграв Аякс в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Айнтрахт Франкфурт Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Реал Мадрид Футбольні трансфери Арда Гюлер

Арда Гюлер

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