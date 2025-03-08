Айнтрахт націлився на талановитого півзахисника Реала
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Атакувальний півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер може залишити свій клуб влітку та перебратись до Бундесліги.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
У послугах 20-річного футболіста зацікавлений Айнтрахт Франкфурт, який уважно стежить за ситуацією навколо Гюлера.
У клубі знають, що турецький виконавець не надто задоволений кількістю ігрового часу в Мадриді та готові запропонувати кращі умови для професійного зросту. Втім, головним кандидатом на підсилення флангів залишається Ріцу Доан з Фрайбурга.
У сезоні-2024\25 вінгер зіграв 29 матчів у всіх турнірах (1082 хвилини), в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.
Зазначимо, що напередодні Айнтрахт переграв Аякс в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.