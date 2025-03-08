Айнтрахт націлився на талановитого півзахисника Реала

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер може залишити свій клуб влітку та перебратись до Бундесліги.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

У послугах 20-річного футболіста зацікавлений Айнтрахт Франкфурт, який уважно стежить за ситуацією навколо Гюлера.

🚨🦅 Eintracht Frankfurt are closely monitoring the situation of Arda #Güler. #SGE are aware that the 20-y/o top talent is not entirely satisfied with his playing time at Real Madrid. While nothing is concrete yet, Frankfurt have the Turkish international on their list for the… pic.twitter.com/yLncNJqz7u — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 8, 2025

У клубі знають, що турецький виконавець не надто задоволений кількістю ігрового часу в Мадриді та готові запропонувати кращі умови для професійного зросту. Втім, головним кандидатом на підсилення флангів залишається Ріцу Доан з Фрайбурга.

У сезоні-2024\25 вінгер зіграв 29 матчів у всіх турнірах (1082 хвилини), в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Зазначимо, що напередодні Айнтрахт переграв Аякс в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.