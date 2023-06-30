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Форвард Зорі Шахаб перейде в Персеполісі

Іранець вже мав пройти медогляд
Сьогодні 11:48 272 0
Форвард Зорі Шахаб перейде в Персеполісі
#Шахаб, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Форвард Зорі Шахаб Захеді може продовжити кар'єру у Персеполісі.

Про це повідомляє Team Melli.

Іранець вже мав пройти медогляд, а процес оформлення документів завершується.

Останні півтора сезону гравець на правах оренди провів у складі Академії Пушкаша.

Нагадаємо, Зоря провела перше тренування після відпустки.

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