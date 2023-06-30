Форвард Зорі Шахаб перейде в Персеполісі

Джерело - Чемпіон.
Форвард Зорі Шахаб Захеді може продовжити кар'єру у Персеполісі.
Про це повідомляє Team Melli.
Іранець вже мав пройти медогляд, а процес оформлення документів завершується.
Останні півтора сезону гравець на правах оренди провів у складі Академії Пушкаша.
🚨 Officialisation imminente de Shahab Zahedi au Persepolis !— Team Melli FR 🇮🇷🐆 (@teammellifr) June 26, 2023
L’attaquant iranien aurait passé aujourd’hui sa visite médicale. pic.twitter.com/jaZCaAexpz
Нагадаємо, Зоря провела перше тренування після відпустки.
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