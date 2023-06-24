Зоря провела перше тренування після відпустки

Зоря готується до нового сезону

Джерело - Чемпіон.

Зоря оголосила, що команда провела перше тренування після завершення відпустки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб виклав фотографії з тренування, проте немає жодного фото тренера Патріка ван Леувена та його штабу. При цьому Зоря офіційно про звільнення наставника не повідомляла.

Раніше повідомлялося, що ван Леувен є фаворитом на перехід до Шахтаря.

Нагадаємо, Зорю може очолити інший іноземний тренер.

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