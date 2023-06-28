Визначився найкращий гравець матчу України проти Іспанії на Євро-2023

Збірна України зіграла внічию з Іспанією в матчі 3 туру групи B молодіжного чемпіонату Європи-2023.

Про це повідомляє УЄФА.

Найкращим гравцем матчу визнано автора першої гольової передачі у грі Олександра Назаренка. Вердикт групи технічних спостерігачів УЄФА:

"Він організував перший гол своєї команди, довершивши атаку чудовим навісом. Його майстерність і хитромудрість регулярно ставили захисників суперника в глухий кут, а в обороні він відпрацьовував цілеспрямовано і з безумовною дисциплінованістю", - йдеться в повідомленні.