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Визначився найкращий гравець матчу України проти Іспанії на Євро-2023

Найкращим гравцем матчу визнали Олександра Назаренка
Сьогодні 08:10 355 0
Визначився найкращий гравець матчу України проти Іспанії на Євро-2023
#Назаренко

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграла внічию з Іспанією в матчі 3 туру групи B молодіжного чемпіонату Європи-2023.

Про це повідомляє УЄФА.

Найкращим гравцем матчу визнано автора першої гольової передачі у грі Олександра Назаренка. Вердикт групи технічних спостерігачів УЄФА:

"Він організував перший гол своєї команди, довершивши атаку чудовим навісом. Його майстерність і хитромудрість регулярно ставили захисників суперника в глухий кут, а в обороні він відпрацьовував цілеспрямовано і з безумовною дисциплінованістю", - йдеться в повідомленні.

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