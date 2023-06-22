Ворскла продовжила контракт зі своїм лідером

Ворскла та півзахисник Олександр Скляр підписали нову угоду.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Деталі контракту не уточнюються.

Попередня угода Скляра з Ворсклою закінчувалась наприкінці червня 2023 року. Півзахисник виступає за полтавську команду з 2012 року.

Минулого сезону 32-річний Скляр забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі у 25 матчах за Ворсклу. Загалом на рахунку півзахисника понад 230 поєдинків за полтавську команду.

Раніше Ворскла дізналася суперника у кваліфікації Ліги конференцій.