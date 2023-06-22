Члени родини Моралеса та його кіт зазнали поранення через вибух у Києві

Відомий коментатор втратив квартиру внаслідок вибуху в Києві

Джерело - Чемпіон.

Члени родини ведучого та коментатора Роберто Моралеса постраждали через вибух в будинку у Києві.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Друзі, родина одного з наших ведучих потребує термінової допомоги. Сьогодні вночі за адресою вул. Малишка, 33 у Києві стався вибух газу, від якого рознесло квартиру Роберто Моралеса - у двох кімнатах повністю провалилася підлога.

Сімʼя Роберто (який зараз служить в ЗСУ) жива, але двоє з трьох її членів зазнали поранень - на щастя, не дуже важких. Також поранений улюбленець наших підписників - кіт Лео", - йдеться у повідомленні.

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