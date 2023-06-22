Головне
Збірна України перемогла Хорватію на старті Євро-2023 U-21
Вчора 20:52 1779
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Сьогодні 10:10 21646
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 08:05 40248
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 22 червня
Сьогодні 07:19 354
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 00:07 5126
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:49 8179
Збірна Іспанії розгромила Румунію: результати матчів Євро-2023 U-21
Вчора 23:38 1446
Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Вчора 19:41 15290
Кохан з першим результатом вийшов до фіналу Європейських ігор-2023
Вчора 18:39 841
Мудрик не потрапив до стартового складу збірної України U-21 на матч із Хорватією
Вчора 17:55 1154
Прямі трансляції

Джеко пройде медобстеження для переходу в Фенербахче

Боснієць прибуде до Стамбулу
Сьогодні 09:32 221 0
Джеко пройде медобстеження для переходу в Фенербахче
Фото: AFP
#Інтер, #Фенербахче, #Едін Джеко

Джерело - Чемпіон.

Форвард Інтера Едін Джеко близький до переходу у Фенербахче.

Про це повідомив офіційний твіттер турецького клубу.

Вказано, що боснієць приїде до Стамбула, щоб пройти медобстеження та завершити переговори щодо трансферу.

Його контракт з Інтером діє до 30 червня, тому він зможе перейти як вільний агент.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 21646
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 8179
Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО 15290
Україна - Хорватія: де дивитися матч Євро-2023 U-21 Україна - Хорватія: де дивитися матч Євро-2023 U-21 8269
20 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс 20 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс 7804
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 40248
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 72767
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 74921
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 301715 6
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 13068
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 24995
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2346