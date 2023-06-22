Джеко пройде медобстеження для переходу в Фенербахче

Джерело - Чемпіон.
Форвард Інтера Едін Джеко близький до переходу у Фенербахче.
Про це повідомив офіційний твіттер турецького клубу.
Вказано, що боснієць приїде до Стамбула, щоб пройти медобстеження та завершити переговори щодо трансферу.
Його контракт з Інтером діє до 30 червня, тому він зможе перейти як вільний агент.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023
Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/MH8o5cEEMM
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