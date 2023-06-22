Джеко пройде медобстеження для переходу в Фенербахче

Боснієць прибуде до Стамбулу

Джерело - Чемпіон.

Форвард Інтера Едін Джеко близький до переходу у Фенербахче.

Про це повідомив офіційний твіттер турецького клубу.

Вказано, що боснієць приїде до Стамбула, щоб пройти медобстеження та завершити переговори щодо трансферу.

Його контракт з Інтером діє до 30 червня, тому він зможе перейти як вільний агент.

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Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/MH8o5cEEMM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023

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